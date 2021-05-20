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Haberler Ekonomi Sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele

Sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele

Sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele

20.5.2021

MEYVE yetiştiriciliğinde görülen en önemli zararlılardan biri olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi, sirke ile biyoteknik mücadele başlattı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışma kapsamında, Gördes'te 12 mahallede yaygın kiraz üretimi yapan 130 üreticiye, sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişeler dağıtıldı.

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