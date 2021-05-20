“Turizm Türkiye’nin kırmızı çizgilerindendir”

Tam kapanmanın etkisi ile bu düşüşün daha da hızlanması, Haziran ayından itibaren tedbirlerde biraz daha gevşeme olması ihtimal dahilinde" dedi.

Toplumun yaz aylarının rehaveti ile yeniden hata yapmaması gerektiğine de işaret eden Tercan, "Kuralları titizlikle uygulamaya devam edelim. Türkiye'nin yeniden sıkı tedbirlere dönmesi, ekonomi için, toplumsal yaşam için yıkım olur" diye konuştu.



ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırlı imkanlara rağmen toplumun her kesimine hitap eden destekleri hayata geçiriyor. Hükümet, turizm alanında da pandeminin başından itibaren destekleri eksik etmedi. Sektörümüz adına Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve hükümete teşekkür ediyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneği desteği, KDV muafiyetleri, kredi borçlarında yapılandırma ve ötelemeler, plajlara ecrimisil ödeyen otellerin ecrimisil ödemelerinin ertelenmesi, Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının vakit geçirilmeden başlatılması, Türkiyenin yurt dışı tanıtımlarının etkin şekilde sürdürülmesi, zor durumda olan turizm sektörüne önemli rahatlamalar getirdi. Kuşkusuz son derece isabetli olan bu çalışmaların belirlenmesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuya hakimiyeti ve turizm alanındaki tecrübeleri etkin oldu."

EN GÜVENLİSİ OTELLER

En güvenli tatil yerlerinin oteller olduğuna işaret eden Destination İzmir Başkanı Tercan, "Sadece yabancı değil, yerli turistlere de hizmet vermeye hazırlanıyoruz. Geçen sürede halkımız da pandemi bilincine sahip oldu. Daha dikkatli, bilinçli bir yaz geçireceğimize inanıyoruz.

Otellerimiz geçen yaz olduğu gibi pandeminin gerektirdiği önlemlerden taviz vermeden hizmet verecekler" dedi.

HES kodu uygulamasını aksatmayan, restoranlarında ve plajlarında mesafe kurallarına uyan, açık büfe servislerini dizayn eden, oda ve genel kullanım alanlarında hijyen kurallarına hassasiyetle uyan otellerin insanların tatillerini geçirecekleri en güvenilir yerler olduğunu vurgulayan Tercan, "Doğal olarak insanlar kamping ve karavan turizmine yöneldi ama otellerimizin bu alanlardan çok daha güvenilir, hijyen ve sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Geçiş döneminde herkes dikkatli olsun, sistemli şekilde korona illetinden kurtulalım, yeni yılda artık bu kabus bitsin" diye konuştu.



HAKSIZ PAYLAŞIMLAR

SOSYAL medyada bazı paylaşımlarda önlemlerin sadece turizm sektörü ve yabancı turistler için alındığına dair haksız ve üzücü paylaşımlara rastladıklarını dile getiren Bülent Tercan, "Bu durum sektör temsilcilerini üzüyor. Turizm küçümsenemez, turizm gelirleri Türkiye'nin refahı, ekonomisi, geleceği için vazgeçilmez derecede önemlidir" ifadesini kullandı.