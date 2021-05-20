Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadı

Bakan Kurum, "Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Nitekim 2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Ülkemizin sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz" dedi.

MOBİL ATIK TAKİP SİSTEMİ

ÇEVRE hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yüzde 19'a çıkarılan geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e, 2035'te yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kurum, atık ithalatı kotasının bu yılbaşında yüzde 50'ye düşürüldüğünü anımsatarak böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasada karşılamalarını zorunlu hale getirdiklerini ifade etti.

'Etilen polimer' grubundaki plastik ambalaj türü atıkların ithal edilemeyeceğini belirten Bakan Murat Kurum, "Atıkların Mobil Atık Takip Sistemi ile gümrükten çıkarılacak. İthalat kotasını aşan, ithalatı yasak olan atıkları getiren veya atıkların içinde yabancı madde bulunduran firmaların atık ithalatçısı kayıt belgelerini iptal edeceğiz" dedi.