Ucuz kredi ile 100 bin kişiye istihdam fırsatı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'ilave istihdama ucuz kredi' desteği, 100 bin istihdam yaratacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor.

İlk planda 3.8 milyar lira, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor.

Beş yeni istihdam yaratıp kredi kullanan işletmenin 100 bin liralık faizinden 80 bin 86 lira prim düşülecek. Böylece işletme sadece 20 bin liranın altında faiz ödemiş olacak.



6 AY ÖDEMESİZ, 24 AY VADE

İşletmelere her yeni istihdam için 100 bin liralık kredi kullandırılacak.

Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadeli olacak. İşletmeler, ilave olarak işe alınan en fazla 5 sigortalı için 500 bin liraya kadar bu destekten yararlanacak.

SGK'ya prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu imkândan yararlanacak. SGK primleri kişi başı aylık bin 341 lira 56 kuruş, yıllık kişi başı 16 bin 98 lira olup maksimum 5 kişi çalıştığında, elde edilecek tutar 80 bin 493 lira olacak. Bu tutar kullanılan kredinin faizinden düşürülecek.



ÖRNEK HESAPLAMA:

5 kişi çalıştıran bir işletmenin prim tutarı 80 bin 493 TL ■ Kullandığı kredi 500 bin TL ■ Faiz payı 100 bin TL'den 80 bin 493 lira düşürülecek ve sadece 20 bin lira ödenecek.



SEKTÖR AYRIMI YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletme bulunduğunu belirterek, "Burada sektör ayırımı yok. Bu kapsamdaki bütün işletmeler faydalanacak, tabii yalnız ilave istihdam şartıyla. İşletmeler ilave 1 kişi aldığında kredi talebinde bulunacak, bunu bir sene çalıştıracak. 12 ay sigorta primini ödeyecek. SGK kontrol edecek. Bir senenin sonunda Kredi Garanti Fonu'na bildireceğim uzun vadeli çektiği kredideki faizden düşülecek" dedi.

Hazal ATEŞ