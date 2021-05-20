Van İpekyolu'nda icradan satılık büro

Mahkeme Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan büro için satış kararı verdi. Büronun Milli Egemenlik Caddesi üzerinde Van Valiliği'ne yaklaşık 400 metre, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaklaşık 150 metre mesafede olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Büronun satış tarihi olarak 14.06.2021 13:30 belirlendi.