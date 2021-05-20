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Haberler Ekonomi Van İpekyolu'nda icradan satılık büro

İpekyolu'nda icradan satılık büro

'ın İpekyolu ilçesinde bulunan depo mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda büronun satış fiyatı da belirtildi.

Van İpekyolu'nda icradan satılık büro

20.05.2021, 09:26

Mahkeme Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan büro için satış kararı verdi. Büronun Milli Egemenlik Caddesi üzerinde Van Valiliği'ne yaklaşık 400 metre, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaklaşık 150 metre mesafede olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Büronun satış tarihi olarak 14.06.2021 13:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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