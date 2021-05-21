Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

AKARYAKIT üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Kararla, ÖTV tutarları motorinde litre başına 0,5678 lira, 95 oktan benzinde 0,4661 lira ve LPG otogazda 0,5297 lira artırılmış oldu. ÖTV tutarları benzin fiyatını yüzde 54, motorini yüzde 78.3, LPG otogaz fiyatını da yüzde 188.5 arttırdı. Buna bağlı olarak benzinin litresi 55, motorinin litresi 67 kuruş, LPG otogaz fiyatı ise 35 kuruş yükseldi.

FİYAT artışının ardından benzinin litresi İzmir'de 7,82 TL, motorinin litresi ise 7,32 TL oldu.