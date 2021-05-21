Bursa Nilüfer'de icradan satılık dükkan

Mahkeme Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 185 metrekare büyüklüğündeki depolu dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın bulunduğu binanın, bodrum+zemin+5 normal katlı olmak üzere toplam 7 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde teşkil edilmiş olduğu ve asansörlü, site içerisinde, bahçeli ve otoparklı olduğu da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 13.07.2021 15:00 belirlendi.