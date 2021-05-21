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Haberler Ekonomi Bursa Nilüfer'de icradan satılık dükkan

'de icradan satılık dükkan

'nın ilçesinde bulunan 185 metrekare depolu dükkan mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Bursa Nilüfer'de icradan satılık dükkan

21.05.2021, 10:36

Mahkeme Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 185 metrekare büyüklüğündeki depolu dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın bulunduğu binanın, bodrum+zemin+5 normal katlı olmak üzere toplam 7 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde teşkil edilmiş olduğu ve asansörlü, site içerisinde, bahçeli ve otoparklı olduğu da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 13.07.2021 15:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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