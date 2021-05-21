‘Destekler sevindirici ancak kalıcı önlemlerle desteklenmeli’

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Cumhurbaşkanımız bir kereye mahsus olmak üzere esnaf sanatkarlara iki grup halinde, mesleklerine göre 5'er bin ve 3'er bin liralık hibe destek ödemelerinin yapılacağını açıklamıştır. Destekler sevindiricidir ancak salgın sürüyor, kalıcı önlemlerle güçlendirilmelidir" dedi.

İZMİR'DE 60 BİN ESNAF

AÇIKLAMALARIN salgından ağır hasar alan meslek guruplarındaki esnaf sanatkarları bir ölçüde rahatlattığını kaydeden Mutlu, "Yapılan açıklamalara dayanarak Esnaf Sicil kayıtlarımızdan çıkardığımız verilere göre, İzmir'de bu yardımlardan toplamda 60 bin 74 esnaf sanatkar yararlanabilecek. 5 bin lira destekten 14.232 üyemiz 71 milyon 160 bin lira, 3 bin lira destekten 45. 842 üyemiz 137 milyon 526 bin lira alacak. Yani toplamda 60 bin küsur üyemizin 208 milyon 686 bin lira hibe destek alabilmesi söz konusu. Bu hiç de azımsanacak bir rakam değil. Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerine, Ticaret Bakanlığı'na ve Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bu tür desteklerin bir kereye mahsus değil, sürecin sonuna kadar düşünülmesi daha doğru olacaktır" diye konuştu.

İYİ NİYET GÖSTERİLDİ

DESTEKLERİN başlı başına yaraları sarmaya yetmeyeceğine de dikkat çeken Başkan Mutlu, şunları söyledi: "Delik büyük, imkanlar ölçüsünde düşünülen yama küçüktür. Ancak her şeyden önce ülke yöneticilerinin iyi niyeti, taleplerimize karşı sessiz kalmayarak duyarlılık göstermeleri sevindirici olmuştur. Uygulanan kapanma ve sınırlandırmalardan en fazla esnaf sanatkarlar etkilenmiştir. İşyeri kapanan veya açık da olsa iş yapamayan üyelerimiz, aldıkları kredi desteklerinin bile geri ödemelerini yapamaz, kiralarını ve borçlarını ödeyemez durumdalar. Buna rağmen toplum sağlığını ön planda tutmaya özen gösteriyoruz. Çünkü halkın çoğunluğunu oluşturan bir kesim olarak vaka ve kayıp sayısının artması bizi de endişelendiriyor ve üzüyor. Bu nedenle önlemlere büyük özveri ile uyuyor, işimizi kaybetme pahasına halk sağlığı için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam ediyoruz."

RAHATLADIK AMA BEKLENTİLERİMİZ VAR

AÇIKLAMALARIN detaylarını beklediklerini söyleyen Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir defaya mahsus düşünülen bu desteklerin sürekli hale getirilmesi, ayrıca kalıcı diğer tedbirler ile desteklenmesi zaruridir. Bu çerçevede;

■ 1 Haziran'dan itibaren yiyecek içecek sektörü, kafe ve kıraathaneler başta olmak üzere kapalı veya sınırlı çalışan işletmelerin hiç olmazsa HES kodu uygulayarak, yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etmelerinin önü açılmalıdır.

■ Zor günler geçse, salgın bitse bile üyelerimizin eski günlerine dönmesi çok zor olacaktır. Bu nedenle esnaf sanatkarların yeniden ayağa kalkabilmeleri için ikinci aşamada, yüksek limitli, bir kaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli, düşük faizli Toparlanma Kredileri'ne ihtiyaç duyulmaktadır.

■ Küçük işletme sahipleri ile çalışanlarının SGK prim ödemeleri, ayrıca vergi başta olmak üzere devlete ve bankalara olan ödemeleri faizsiz bir yıl ertelenmelidir.

■ Stopaj ve katı atık bedeli adı altında uygulanan haksızlıklara artık kesin bir çözüm getirilmelidir. Aslında yükümlü olmadığı stopaj ödemeleri esnafın belini bükmektedir. Neredeyse işyeri kirasına yakın bedellere ulaşan katı atık faturalarından da, işyeri uzun süredir kapalı olan işletmeler veya su tüketimi olmayan esnaf muaf tutulmalı ya da sembolik bir ödeme yapmalıdır.

■ Aynı şekilde, kiralar nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar, gözlerden kaçsa da toplumda büyük sıkıntılar yaratmıştır. Zorunlu olarak faaliyetleri durdurulan işletmeler ödeyemediği kiralar nedeniyle mülk sahipleri ile anlaşmazlığa düşmektedirler. 40 yıldır aynı dükkanda çalışan esnaf bugün yıllardır uyum içinde olduğu mülk sahibiyle mahkemelik olmuş durumdadır. Bu konuda bir süre önce çalışmalarına başlanan düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi önem kazanmaktadır."