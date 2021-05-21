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Haberler Ekonomi Eskişehir'de icradan satılık arsa ve bina

'de icradan satılık arsa ve bina

'in ilçesinde bulunan 145 metrekare arsa ve bina mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Arsa ve binanın satış fiyatı ilanda ayrıca belirtildi.

Eskişehir'de icradan satılık arsa ve bina

21.05.2021, 10:36

Mahkeme Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 145 metrekare arsa ve üzerindeki bina için satış kararı verdi. Binada zemin katta 1 adet daire,1. normal katta 1 daire olmak üzere toplam 2 daire olduğu ve dış cephesi boyalı binanın ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplı olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 13.07.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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