Eskişehir'de icradan satılık arsa ve bina

Mahkeme Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 145 metrekare arsa ve üzerindeki bina için satış kararı verdi. Binada zemin katta 1 adet daire,1. normal katta 1 daire olmak üzere toplam 2 daire olduğu ve dış cephesi boyalı binanın ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplı olduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 13.07.2021 11:00 belirlendi.
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