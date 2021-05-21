İnşaatçılardan torba yasa beklentisi

TÜM dünyayı saran pandeminin ülkemiz üzerindeki olumsuzluklarının çok büyük olduğunu dile getiren İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, pandeminin tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörü üzerindeki menfi etkisinin büyük olduğunu ve olmaya devam ettiğini ifade etti. Yaklaşık 250 alt sektöre ivme kazandıran inşaat sektöründe nakit akışların önemli ölçüde bozulduğunun altını çizen Nazmi Durbakayım, "Sektörde faaliyet gösteren firmalar, bozulan nakit akış dengeleri nedeniyle vergi ve sigorta ödemelerini yapamaz hale gelmiş, bu dönemde mali tablolarının da dengesi bozulmuştur. Bu gibi durumlarda devletimizin yine devreye girerek, sektörleri ve ekonomiyi desteklediğini biliyoruz. Son üç yıldır art arda gelen döviz ve pandemi krizlerin yarattığı ekonomik tahribatı onarmak için yine böyle bir destek bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



SORUNLARI TESPİT ETTİK

Ekonomiyi canlandırmak için bugünlerde TBMM'ye sunulması beklenen torba yasanın detaylı bir şekilde ele alındığı yönünde beklentilerinin tam olduğunu ifade eden İNDER Başkanı Durbakayım, "Meclis'e getirilecek torba yasa ile birlikte üretim ve hizmet veren firmaların altüst olan mali yapılarının düzelmesi için vergisel ve muhasebesel düzenlemeleri tam kapsamlı olarak içerdiğini arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

Durbakayım, "Sektörde faaliyet gösteren firmalarımız, hükümetimizin de uygun görmesi durumunda, yeni çıkacağı konuşulan torba kanunda bu hususların yer almasını bekliyor.

Sektör üzerindeki faiz yükü de taşınamaz halde" dedi.

Yavuz KARAMAN