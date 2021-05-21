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Haberler Ekonomi İzmir Konak'ta icradan satılık dükkan

'ta icradan satılık dükkan

'in ilçesinde bulunan 28 metrekare dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dükkanın satış fiyatı da belirtildi.

İzmir Konak'ta icradan satılık dükkan

21.05.2021, 10:36

Mahkeme İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 28 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın zemin katının teşhir salonu,üst katlarının ise imalathane şeklinde düzenlendiği ve zeminlerin mermer, duvarlar plastik boyalı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 02.08.2021 10:50 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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