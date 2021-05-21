İzmir Konak'ta icradan satılık dükkan

Mahkeme İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 28 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın zemin katının teşhir salonu,üst katlarının ise imalathane şeklinde düzenlendiği ve zeminlerin mermer, duvarlar plastik boyalı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 02.08.2021 10:50 belirlendi.