Konut satışları katlandı

Bu yılın Nisan ayında gerçekleşen 95 bin 863 adet konut satışı 2020 yılının Nisan ayında gerçekleşen 42 bin 783 dolayındaki satış adedine kıyasla yaklaşık yüzde 124 oranında artış gösterdi. Bu yılın toplamında Nisan ayı sonu itibariyle 358 bin 913 adet konut satılırken, 2020 yılı Nisan sonuna kadar bu rakam 383 bin 821 adetti.

Yani geçen yıla göre ilk dört ayda yaklaşık yüzde 6,5 oranında düşüş yaşandı.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Geçen yıl mart ortasında pandemi nedeni ile kapanmıştık. Bu sene kapanmalar kısmen devam etse de geçen seneye göre oldukça farklı bir tablo çizdik. Türkiye'de geçen yıl ortalama ayda 125 bin konut satıldı, bu senenin ilk üç ay ortalaması 90 binde, hala geçen yılın oldukça gerisindeyiz" dedi.



İLK ELDE CANLANMA OLDU

Bir başka önemli verinin de ilk satışlar olduğunu vurgulayan Cansel Turgut Yazıcı, Nisan ayında gerçekleşen ilk el konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,74 oranında artarak 29 bin 212 olarak açıklandığını söyledi.



İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI

Nisan ayında, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payının ise yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini anlatan Yazıcı, "2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle gerçekleşen toplam ilk el konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 oranında düşerek, 109 bin 582 oldu. Nisan ayı sonu itibariyle toplam konut satışları içinde ilk el satışların oranı yüzde 30,5 civarında seyrederken, 2020 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 31,9 oranındaydı" dedi. İpotekli satışların ise bu yılın Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 oranında artarak, 17 bin 514 olduğunu açıklayan Yazıcı, şunları söyledi:"Nisan ayında, toplam konut satışları içinde ipotek-li satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. Ancak bu artış bizi yanıltmasın. Geçen yıl aynı dönemde neredeyse bugünün yarısı kadar konut satılmıştı. Geçen yıl Nisan ayı sonu itibariyle gerçekle-şen toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı yüzde 18 mertebelerindeydi. Bir önceki yılda bu oran yüzde 38,1 civarındaydı."



İZMİR VE ANKARA'DA DÜŞÜŞ

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde Nisan sonu itibariyle toplam konut satışlarının, 2020 yılının aynı dönemine göre İstanbul'da yaklaşık yüzde 1,4 oranında arttığını, İzmir'de yüzde 15 ve Ankara'da ise yüzde 18,2 oranında azaldığını sözlerine ekleyen Yazıcı, şöyle devam etti: "Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 416 oranında arttı. 2020 Nisan ayında sadece 790 satış olurken 2021 Nisan'da bu rakam 4 bin 77 oldu. Bu iki rakam arasındaki artış yüzde 416. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışında Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. 2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 19 artarak 13 bin 964 oldu. 2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle yabancıya satılan toplam konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı yüzde 3,9 oranındadır. 2020 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 3,1'di."

Yavuz KARAMAN