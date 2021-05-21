Manisa’dan 500 tonluk asma yaprağı ihracatı

MANİSA'DA asma yaprağı son yıllarda üzümden sonra önemli bir gelir kaynağı haline gelirken dış satımında da ciddi artış yaşandı. Geçen yıl 500 ton salamura yaprağı başta Akdeniz bölgesi ülkeleri olmak üzere yurt dışına satıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Ve Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Asma yaprakları işlendikten sonra ihraç ediliyor. Şu an 6 lira ile 10 lira arasında fiyatla alınıyor" dedi.

YAŞ MEYVE VE SEBZEDE EN BÜYÜK ALICI RUSYA

AKDENİZ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin nisan ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 artışla 201,7 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Sektörün nisan ayında 327 bin 761 ton ürün ihraç ettiğini belirten Sin, "Ülkemize 201 milyon 722 bin dolar döviz kazandırıldı. En çok sattığımız ürün 41,9 milyon dolarla domates, en fazla ihracat yaptığımız ülke yüzde 85 artış ve 57,5 milyon dolarla Rusya oldu" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK