Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar oldu

7 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 944 milyon dolar artışla 48 milyar 859 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 533 milyon dolar artarak 40 milyar 936 milyon dolardan 41 milyar 469 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 477 milyon dolar artarak 87 milyar 851 milyon dolardan 90 milyar 328 milyon dolara yükseldi.



BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI 76.8 MİLYAR ARTTI

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) istatistiklerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 7 Mayıs ile biten haftada 76 milyar 801 milyon 699 bin lira artarak 3 trilyon 859 milyar 111 milyon 72 bin liraya çıktı. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,77 artışla 1 trilyon 670 milyar 454 milyon 585 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,34 yükselişle 2 trilyon 46 milyar 34 milyon 657 bin lira oldu. Toplam YP mevduatı, geçen hafta 254 milyar 339 milyon dolara çıktı.