Vatandaşa ucuz ve güvenli gıda

Bunlardan ilki ile ilgili çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Teklifte vatandaşın daha ucuz gıdaya ulaşımını sağlayacak önemli düzenlemeler yer alacak.

Önümüzdeki günlerde TBMM'ye taşınacak düzenlemede üzerinde çalışılan konular şöyle:

● Teklif, piyasa işlemlerini kolaylaştıran hükümler içerecek.

Piyasada haksız kazancın, fırsatçılığın önlenmesi için yeni denetim mekanizmaları kurulacak.



PİYASAYA TEK DENETİM

● E-ticaret sektörüne çeki düzen verilecek. Bu şirketlerin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi için alt yapı oluşturulacak.

E- ticaret şirketlerinin dış piyasaya açılması kolaylaştırılacak.

● Tedarik zincirine ilişkin yıllardan beri yapılan çalışmalar pakete taşınacak. Tarladan sofraya sisteminin kurulması, gıda enflasyonunun önlenmesiyle ilgili adımlar atılacak.

● Piyasalara ilişkin denetim "Piyasa Gözetim ve Denetim Kurulu" mekanizma tarafından yapılacak.

● Kooperatifçilik Yasasında değişiklik yapılarak, kooperatiflerin büyük şirketler (Torku gibi) olarak piyasada yer alması ve güçlenmesine dönük adımlar atılacak.

● KOBİ'lerin desteklenmesi sürecinde, bu şirketlerin alacaklarının bankalara teminat gösterebilmesine olanak sağlanacak.

KOBİ'lerin alacakları bir nevi sigorta işlemi görecek ve bankalarla kuracakları ilişkileri kolaylaşmış olacak.



FİYATLAR GERİLEYECEK

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı Hal Yasası değişikliği kapsamında fırsatçıların önüne geçilecek, haller modernize edilecek, ürün çeşitliliği arttırılacak. Üretimden satışa kadarki süreçte maliyetlerin azaltılarak, gıda fiyatlarının düşürülmesi öngörülüyor.

Kooperatifler ile ilgili düzenleme kapsamında ise gıda enflasyonunun düşürülmesi, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının kapatılması ve üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmasını sağlayacak mekanizmaların kurulması hedefleniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN