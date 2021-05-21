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Vergi ve borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu!

Son dakika haberi... milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini Başkanlığına sundu

Vergi ve borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu!

21.05.2021, 16:41

AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif: Kovit-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor. Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenleniyor. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

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