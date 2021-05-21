Yeni yatırım hamlesi başlattı

TÜRKİYE merkezli küresel bir gayrimenkul şirketi olan ve Peker Grubu şirketlerinden birisi olarak faaliyet gösteren Peker GYO'nun sermaye artırımına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklenen onay çıktı. Çıkarılmış sermayesini 253 milyondan 1 milyar 265 milyon TL'ye yükseltecek olan Peker GYO, bedelli sermaye artırımından sağlanacak kaynağı yeni yatırımların finansmanında kullanacak.

DENGELİ portföy yapısı ve doğru yatırım stratejisi sayesinde pandemi gölgesinde geçen 2020 yılını, EY (Ernst&Young) tarafından denetlenen mali tablolarına yansıyan sonuçlara göre 67.4 milyon TL karla kapatan Peker GYO, 2021 yılının ilk 3 aylık döneminde de 38 milyon TL kar açıkladı.

Böylelikle, bir önceki yılın aynı dönemindeki 17.4 milyon TL'lik kar yüzde 100'ün üzerinde bir artış göstermiş oldu.

Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, "Bedelli sermaye artırımı yoluyla sağlanacak olan 1 milyar 12 milyon TL'lik nakit kaynağın tamamına yakını 4 tanesi Türkiye, 2 tanesi Almanya, 1 tanesi İngiltere ve 1 tanesi de Hollanda'da olmak üzere 8 adet yeni yatırımın finansmanında kullanılacak" diye konuştu.