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Haberler Ekonomi Aydın’a yeni bir soğuk hava deposu yapılacak

’a yeni bir soğuk hava deposu yapılacak

Aydın’a yeni bir soğuk hava deposu yapılacak

22.5.2021

AYDIN Ticaret Borsası, geçtiğimiz aylarda hizmete giren mevcut soğuk hava deposunun yanına yeni bir soğuk hava deposu yapacak. 5,5 milyon liraya mal olan Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu sayesinde üreticiler 12 ay incir satışı yapabilme imkanına kavuştu. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis'te AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'ı ziyaret etti. Ziyarette yeni yatırım gündeme gelirken, Savaş, yeni soğuk hava deposu projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nda girişimlerde bulunacağını söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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