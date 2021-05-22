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Haberler Ekonomi Besicilere yüzde 50 hibe desteği müjdesi

Besicilere yüzde 50 hibe desteği müjdesi

Besicilere yüzde 50 hibe desteği müjdesi

22.5.2021

BÜYÜKBAŞ ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, kapasite artırımı veya rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için yüzde 50 hibe desteği verilecek. Hibe programı bu yıl için uygulanacak. Yatırımların her birinden bir defa yararlanılacak. Hibeleri, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar alabilecek, ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.
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