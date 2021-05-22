Bodrum’da kiralık lüks villa çılgınlığı

Salgın döneminde kalabalıktan kaçıp güvenli, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin akın etmesiyle Muğla'nın Bodrum ilçesi ve diğer Ege beldelerinde kiralık yazlık fiyatları adeta uçtu. Bodrum'da yazlık villaların 3 aylık kiralama ücreti 2 milyon liraya, günlük kiralama ücreti ise 20 bin liraya çıkıyor.

Salgın döneminde Bodrum, Çeşme, Alanya, Kemer gibi yazlık bölgelere talebin olağanüstü arttığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, Mart 2020'den bu yana özellikle Bodrum'un büyük ilgi gördüğünü söyledi. Başaran, "Yazlığı olmayanlar bu süre için villa kiralıyor. Özellikle bahçeli, havuzlu evler isteniyor. Doğayla iç içe olan evler çok seviliyor" dedi.

ÖZELLİKLERİNE GÖRE

Villa kiralamak isteyenlerin en çok Bodrum'u tercih ettiğini belirten Başaran, "Oda, yatak sayısı, havuz, bahçe, teras, manzara, sauna gibi birçok olanağa göre evin kira fiyatı değişiyor. Ancak fiyatlar dört kişilik bir aile için günlük bin lira ile 10 bin lira arasında. Ultra lüks kategorisinde 20 bin liraya kadar ulaşan villalar da var. Uzun süreli rezervasyonlarda indirimler olabiliyor" diye konuştu. Başaran, aylık kiralama ücretlerinin de ortalama 25-750 bin lira arasında değiştiğini, sezonluk kiralama yapıldığında bu rakamın 2 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

YERLİLER, YABANCILAR

Lüks yazlık kiralık villalara hem yerli hem de yabancılardan talep geldiğini vurgulayan Başaran şöyle konuştu: "Ortadoğulular, Ukraynalılar, Ruslar, İngilizler ve Almanlar'ın ilgisi oldukça yüksek. Dünyaca ünlü Rus ve Ukraynalı milyarderler Bodrum'u zaten öteden beri çok seviyor. Öte yandan Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Katar Kraliyet Ailesi ve Uzakdoğulu milyarder Victor Hwang'ın tatil için Bodrum'u seçmesi bu ülkelerden gelen talebi büyük ölçüde etkiledi."

FIYATLARDAKI YÜKSELIS SUNI

BODRUMLU gayrimenkul danışmanı ve bilirkişi Mustafa Gündoğ, fiyatların yapay şekilde yukarı çekildiğini söyledi. Korona virüs salgınından dolayı fiyatların uçtuğunu belirten Gündoğ, "İnsanlar villaları otellerden daha sağlıklı bulduğu için tercih ediyor. Bodrum'a akın başlayınca fiyatlar yükseldi. Fakat bu kiralamalar gayri resmi. Villalar kiraya verilirken gelir beyan edilmiyor. Burada vergi de kaçırılmış oluyor. Bir de insanlar otellere gittiğinde kimlikleri polise bildiriliyor, kimin gelip gittiği biliniyor. Villa kiralayanlar ise kimlik bildiriminde bulunmuyor. Dolayısıyla kimler geldi, kaç kişi geldi, kaç gün kaldı tespit edilemiyor" dedi.

DİGER MERKEZLERDE FİYATLAR DAHA DÜSÜK

BODRUM'UN dışındaki Muğla'nın diğer turistik ilçelerinde ise fiyatlar daha düşük. Fethiye ve Marmaris'te günlüğü bin 500 ile 3 bin lira arasında olan villalar, aylık 10 bin ile 25 bin lira arasında fiyatlarla kiraya veriliyor. Ortaca Dalyan'da ise fiyatlar günlük bin ile 2 bin 500, aylık da 10-20 bin civarında. Antalya'nın Kaş ve Kalkan ilçelerinde villaların günlük kiraları bin ile 2 bin 500, aylık 15 ile 30 bin lira arasında değişiyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde villalar günlük bin ile 3 bin, aylık 10 bin ile 25 bin arasında fiyatlarla kiralanıyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde de villalar günlüğü bin 500 ile 3 bin lira, aylık 50 bin lira ile 300 bin lira arasında bedellerle kiracı buluyor.