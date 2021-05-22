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Haberler Ekonomi EBSO meclis üyelerinden Dimes fabrikasına ziyaret

EBSO meclis üyelerinden fabrikasına ziyaret

EBSO meclis üyelerinden Dimes fabrikasına ziyaret

22.5.2021

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen ve meclis üyeleri Dimes İzmir fabrikasında incelemelerde bulundu. Ziyarette Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erol Diren, konuklara üretimle ilgili bilgi verdi. Esen, Dimes'in Türkiye ve İzmir için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Dimes yerli sermayeyle katma değeri yüksek bir üretim gerçekleştiriyor. Bu ve benzeri fabrikalarımızın her zaman yaşaması ve desteklenmesi son derece önemli. Üretimde en ince detayların düşünüldüğünü gördük. Bu üretim sürecinde emeği geçen herkese saygı duymamak elde değil. Üretimin ve üreticinin desteklenmesi gerekli" dedi. Erol Diren ise 256 kişinin çalıştığı fabrikanın dünya kalite standartları açısından ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.
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