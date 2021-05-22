Fikri olan gençlere 200 bin lira sermaye

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin düzenlediği "Mühendislik ve Teknoloji Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada gençleri Bireysel Genç Girişimci Programı'na davet etti. Varank, 31 Mayıs'a kadar başvurulara açık bir çağrı bulunduğunu belirterek, "Ben bu çağrıyı özellikle değerlendirmenizi istiyorum. Lütfen gelin BİGG Programı'mıza sizler de başvurun. Eğer ikinci aşamaya geçebilirseniz, TÜBİ- TAK aracılığıyla 200 bin liraya kadar çekirdek sermaye sağlıyoruz ve birlikte bir yola koyuluyoruz" diye konuştu.

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