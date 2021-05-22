Gaziantep'te icradan satılık dükkan

Mahkeme Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 25 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın 80 m güneyinde Bağkur İl Müdürlüğü, 200 m güneyinde ticaretin yüksek seviyede olduğu İnönü caddesi, 250 m batısında ise şehrin önemli ana arterlerindenolan Şıhcan Caddesi bulunduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 18.06.2021 11:10 belirlendi.