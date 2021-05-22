Hazır giyimde yeni ihracat rekoru yolda

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Avrupa ülkelerinde Kovid- 19 ile mücadelede aşılama programlarıyla birlikte ticari hareketliliğin başladığını, yıl sonunda sektör olarak 18 milyar doların üstüne çıkarak yeni bir ihracat rekoru kırabileceklerini belirtti. Sertbaş, "Avrupa ülkeleri aşılanmayla birlikte açıldıkça bu bize sipariş olarak dönüyor. Sektör olarak geçen yıl yaşanan kaybı telafi edeceğimize inanıyoruz. Yeni sezonla ilgili sipariş iptalleri yok" ifadelerini kullandı.

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