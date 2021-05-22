Kırıkkale'de icradan satılık dükkan

Mahkeme Kırıkkale'nin Merkez ilçesinde bulunan 624 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın camekanlarının alüminyum doğramalı, tavan kaplamalı, spot ışıklı, asma tavanlı ayrıca dükkanın zemin döşemesinin garanir ile laminant kaplamalı olarak dizayn edildiği ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 07.07.2021 11:00 belirlendi.