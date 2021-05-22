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Haberler Ekonomi Kırıkkale'de icradan satılık dükkan

'de icradan satılık dükkan

'de bulunan 624 metrekare büyüklüğündeki dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dükkanın satış fiyatı da belirtildi.

Kırıkkale'de icradan satılık dükkan

22.05.2021, 10:17

Mahkeme Kırıkkale'nin Merkez ilçesinde bulunan 624 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın camekanlarının alüminyum doğramalı, tavan kaplamalı, spot ışıklı, asma tavanlı ayrıca dükkanın zemin döşemesinin garanir ile laminant kaplamalı olarak dizayn edildiği ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 07.07.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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