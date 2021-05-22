Tarımda iki büyük proje İzmir’de hayata geçecek

İZMİR Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri'nin işbirliğiyle sürdürülen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projelerinde Dikili Sera TDİOSB'den sonra iki yeni TDİ- OSB'nin kuruluşu daha gerçekleşti. Eş güdümlü olarak yürütülen Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi ile Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi projelerinin, ilgili tüm kurumlardan alınan olumlu görüşler çerçevesinde, yer seçim ve kesinleştirme çalışmaları tamamlandı. 19 Mayıs'ta, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin onayı ile tüzel kişilik kazandı. Proje kurucu ortaklarının yakaladığı uyum ve dayanışma, İzmir'in birlikteliğinin simgesi oldu ve projelerin hızla hayata geçirilmesinde de önemli bir rol oynadı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, iki yeni TDİOSB'nin yalnız İzmir'e değil tüm Türkiye'ye önemli bir değer sağlayacağını belirtti. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'de sinerjinin, güç birliğinin, ortak aklın meyvelerini topluyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu projelerin aynı zamanda kentin tarımdaki öncü şehir misyonuna da ciddi katkı sağlayacağını belirtirken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni bölgelerin Ege'nin tarım ürünleri ihracatına yıllık 1 milyar dolarlık ilave bir katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

BAYINDIR'DA ONAY SEVİNCİ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiçekçiliğin merkezinde kurulacak Organize Sanayi Bölgesinin protokolünün onaylandığını ve bölgenin tüzel kişilik kazandığını duyurdu. Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Bakanımızın, 'Güzel İzmir'imize hayırlı olsun' müjdesiyle duyurduğu süreç resmiyet kazanarak, hızlandı" dedi. Demirezen, "OSB, 900 bin metrekare alanda kurulacak. İlk etapta 500 kişilik bir istihdam olacağını düşünüyoruz. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Bayındır çiçekçilik konusunda neden Türkiye'nin Hollanda'sı olmasın?' demişti. Bayındır işte bunu gerçekleştiriyor" dedi.

■ NADİR UYSAL