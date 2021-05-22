Vergi borçlarına yapılandırma geliyor

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, öne çıkan maddeler şunlar: Kanun kapsamında 30 Nisan tarihinden öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, koronavirüs kapsamında idari para cezaları, SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek. Sunulan teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak. Kanun teklifinin getirilmesinin genel gerekçesinde ise, bir önceki yapılandırma sonrası koronavirüs salgını nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.

ESNAFA 'SiCiL AFFI'

KARŞILIKSIZ çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin, yükümlülüklerine uymaları halinde geçmiş ödemedeki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Koronavirüs salgını, sağlık başta olmak üzere birçok kesimi sıkıntıya düşürdü. Salgından en çok etkilenen kesimlerin başında da esnaf geldi. Özellikle küçük esnaf kısıtlamalardan dolayı zor günler geçirirken, hükümetin destekleriyle ayakta kalabildi. Borçlarını zamanında ödeyemeyen esnafın imdadına AK Parti yetişti. AK Parti milletvekillerinin TBMM'ne sunduğu kanun teklifinde esnaf için önemli bir adım atıldı. Matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifinde esnafa geçici 'sicil affı' geliyor. Bu kapsamda; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılması amaçlanıyor.