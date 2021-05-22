Yüzde 70’i ihraç edilen kiraz fiyatıyla sevindirdi

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy mahallesinde hasadı süren parlak kırmızı renkli, iri taneli, kendine özgü aroması olan Ziraat 900 cinsi kiraz fiyatıyla üreticisini sevindirdi. Kilosu 30-50 lira arasında alıcı bulan kirazlar Dubai, Katar, Hindistan'a ihracat ediliyor. Ürünün önümüzdeki günlerde Avrupa'ya da gönderilmesi planlanıyor. Kiraz tüccarı İbrahim Erdoğan, "İhracatımız 7-8 bin tona ulaşıyor. Raf ömrünün 20 gün olması da avantaj sağlıyor" dedi. Avrupa ülkelerinde en çok tercih edilen kirazı yetiştirdiklerini belirten muhtar Kadir Dalgın ürünün yüzde 70'inin yurt dışına satıldığını kaydetti.

■ CÜNEYT HASÇELİK