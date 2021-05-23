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Haberler Ekonomi Afyon'da icradan satılık otomobil

'da icradan satılık otomobil

'un ilçesinde bulunan 2013 model BMW 525D araç mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arabanın satış fiyatı da belirtildi.

Afyon'da icradan satılık otomobil

23.05.2021, 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021, 10:40

Mahkeme Afyon'un Merkez ilçesinde bulunan 2013 model BMW 525D otomobil için satış kararı verdi. Aracın sol çamurluk sinyalinin kırık olduğu, koltuk döşemeleri, tavan, yer halı döşemeleri ve kapı içi döşemelerinin iyi durumda olduğu da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Aracın satış tarihi olarak 26.05.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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