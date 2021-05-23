Borsa ve altın kazandırdı

BU hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,73 kazançla 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.439,36 puanı, en yüksek 1.465,56 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise bu hafta yüzde 2,72 kazançla 506 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 artışla 3 bin 354 liraya yükseldi. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,18 artışla 1.370,77 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,62 primle 1.141,92 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,11 kazançla 1.879,22 puana yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,59 ile Fenerbahçe Futbol oldu.

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