Çalıştığı firma sahte çıkınca emekliliği yandı

İZMİR Menderes'te yaşayan Nazmi Özleyen'in (56), 11 yıl önce çalıştığı firma naylon şirket çıkınca emekliliği iptal edildi. KOAH hastası olan ve geçim sıkıntısı yaşayan Özleyen, yetkililerden çözüm bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Özleyen'in prim günlerini iptal edince, 8 yıldır emekli aylığı alan talihsiz adamın geliri bir günde kesildi. Aynı zamanda KOAH hastası olan ve sigorta hakkını da yitirdiği için ilaçlarını almakta zorluk çeken Özleyen, "11 yıl önce çalıştığım firmanın sahte olması nedeniyle oradaki günlerim iptal olmuş ve çalıştığım günler de düşmüş. Gün sayım yetmediği için emekli maaşım iptal edilmiş. Mağduriyetimin giderilmesi için yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

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