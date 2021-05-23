Çeşme’deki arsanın satışı 4,5 milyon liradan başlayacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki bir arsayı 4 milyon 500 bin liradan başlayan fiyatla satışa çıkardı. Fener Burnu'ndaki 7119 Ada 2 Parsel'deki 500 metrekarelik arsanın satışı yüzde 25 peşinat, 24 ay vadeli ve KDV'den muaf şekilde gerçekleştirilecek. Arsaların satışı, 3 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak. Açık artırmaya katılmak isteyenler için Bakanlığı'n Ankara'daki merkezinde ve Hakkari'deki Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'nda müzayede düzenlenecek. www.emlakmuzayede.com. tr adresinden de teklif verilebilecek.

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