ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki bir arsayı 4 milyon 500 bin liradan başlayan fiyatla satışa çıkardı. Fener Burnu'ndaki 7119 Ada 2 Parsel'deki 500 metrekarelik arsanın satışı yüzde 25 peşinat, 24 ay vadeli ve KDV'den muaf şekilde gerçekleştirilecek. Arsaların satışı, 3 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak. Açık artırmaya katılmak isteyenler için Bakanlığı'n Ankara'daki merkezinde ve Hakkari'deki Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'nda müzayede düzenlenecek. www.emlakmuzayede.com. tr adresinden de teklif verilebilecek.
Çeşme’deki arsanın satışı 4,5 milyon liradan başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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