ÇİN'İN finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD'de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi. Piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara düştü.
Çin’in yasağı Bitcoin’i yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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