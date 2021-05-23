  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çin’in yasağı Bitcoin’i yıktı

’in yasağı ’i yıktı

Çin’in yasağı Bitcoin’i yıktı

23.5.2021

ÇİN'İN finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD'de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi. Piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara düştü.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çin’in yasağı Bitcoin’i yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.