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Haberler Ekonomi Gaziantep Nurdağı'nda icradan satılık iş yeri

'nda icradan satılık iş yeri

'in ilçesinde bulunan iş yeri mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda iş yerinin fiyatı da belirtildi.

Gaziantep Nurdağı'nda icradan satılık iş yeri

23.05.2021, 10:18

Mahkeme Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan iş yeri için satış kararı verdi. İş yerinin çevresinin seyrek şekilde 2 katlı işyeri ve mesken yapılarıyla yapılaştığı ve Kahramanmaraş Bulvarı'na cepheli olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

İş yerinin satış tarihi olarak 28.06.2021 14:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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