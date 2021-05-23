Gaziantep Nurdağı'nda icradan satılık iş yeri

Mahkeme Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan iş yeri için satış kararı verdi. İş yerinin çevresinin seyrek şekilde 2 katlı işyeri ve mesken yapılarıyla yapılaştığı ve Kahramanmaraş Bulvarı'na cepheli olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

İş yerinin satış tarihi olarak 28.06.2021 14:30 belirlendi.