Gümüş, 50 dolar seviyesini görebilir

ABD'DE enflasyon beklentilerinin son yılların en yüksek seviyelerini işaret etmesine karşın, tahvil getirilerinde gözlemlenen sakin seyir, gümüş açısından olumlu bir tablo ortaya koydu. Gümüş fiyatları da 28 doların üzerine çıkmayı başardı ve altından daha iyi performans gösterdi. Uzmanlar son 1 ay içinde yüzde 9'a yakın prim yapan gümüşün ons fiyatının 29 doların üzerine çıkması halinde, uzun vadede 50 doların önünün açılabileceğini öngörüyor.

DEĞERİ ANLAŞILACAK

ALTIN ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gümüş yatırımcısını acele hareket etmemesi konusunda uyardı. Memiş, "Önümüzdeki günlerde altın ve gümüşte agresif yükselişler göreceğiz. Bazıları keşke ben de bu seviyelerden altın ve gümüş alsaydım diyecekler" dedi. Mayıs ve Haziran aylarına işaret eden Memiş, "Merkez bankaları kendi dijital paralarını altın ve gümüşe bağlayacakları için bu varlıkların değeri önümüzdeki aylarda tekrar anlaşılacak. Özellikle fiziki altın ve gümüş bulunduranlar da bu süreçten oldukça memnun kalacak" görüşünü dile getirdi. Memiş, kuyumcularda ve bazı döviz bürolarında satılan 100 gram ve 1000 gramlık külçe gümüşlerden alarak yatırım yapılabileceğini kaydetti.

YATIRIM SEÇENEKLERİ

GÜMÜŞ piyasası altın piyasasına kıyasla çok daha küçük. Bu da fiyatlarda daha yüksek volatilite (oynaklık) yaratıyor. Gümüşe yatırım yapmak isteyenler için birkaç seçenek var. Birincisi, fiziksel olarak emtia satın alabilir ve külçe gümüşü güvenli bir şekilde saklamanın bir yolunu bulabilirsiniz. İkinci seçenek, piyasada işlem gören ve daha yüksek bir likidite sunan gümüş destekli Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yatırım yapabilirsiniz. Üçüncüsü seçenek, gümüş vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) satın alabilirsiniz ya da Forex piyasalarında gümüş alım/ satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Genellikle en çok tercih edilen yatırım şekli budur. Ayrıca gümüş madenciliği yapan bir şirketten hisse senedi de satın almak başka bir tercih.

DÜŞÜK BÜTÇELERİN FAVORİSİ

ABİDİN Kuyumculuk Satış Sorumlusu Cem Sultan, şu anda yatırım yapmak isteyenlerin 100 gram külçe gümüşü 810 liradan, 250 gram külçe gümüşü 2 bin 25 liradan, 500 gram gümüşü 4 bin 500 liradan, 1000 gram gümüşü ise 7650 liradan alabileceğini söyledi. Son günlerde özellikle gençlerin gümüş yatırımı yaptığını belirten yatırım ve satış uzmanı Cem Sultan, "Gümüş düşük bütçeye sahip yatırımcılar için popüler bir seçenektir. Aktif yatırımcılar gümüşü potansiyel olarak kazançlı bir yatırım aracı haline getirebilirler" dedi.