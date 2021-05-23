Konya Karatay'da icradan satılık tarla

Mahkeme Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan 12.656 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın bir kısmında sökülebilir prefabrik yapılar, bir kısmında tarım makineleri bulunduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 14.06.2021 14:00 belirlendi.