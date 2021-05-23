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Haberler Ekonomi Konya Karatay'da icradan satılık tarla

'da icradan satılık tarla

'nın ilçesinde bulunan 12.656 metrekare büyüklüğündeki tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda tarlanın satış fiyatı da belirtildi.

Konya Karatay'da icradan satılık tarla

23.05.2021, 10:18

Mahkeme Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan 12.656 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın bir kısmında sökülebilir prefabrik yapılar, bir kısmında tarım makineleri bulunduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 14.06.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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