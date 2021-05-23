Marmaris’in halk plajı 11 Haziran’ da açılıyor

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7 dönümlük alanda inşaatı devam eden ücretsiz halk plajı, 11 Haziran'da misafirlerini ağırlayacak.

BEŞ YILDIZ KONFORUNDA

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. yönetiminde açılacak olan mavi bayraklı plaj, halkın ücretsiz yararlanması için beş yıldız konforunda olacak. Yaklaşık 45 gündür devam eden inşaatta, önceliğin doğayı korumak olduğu bildirildi. İhalesini 10 milyon 200 bin liraya alan firma, 11 Haziran tarihinde açılışın gerçekleştirilmesi için hummalı bir inşaat çalışması yapıyor. Yaklaşık iki bin vatandaşa hizmet verecek ve girişi ücretsiz olan plajda mescit, kadın-erkek ayrı soyunma ve duş alma yerlerinin yanı sıra engellilerin denize girebileceği özel alanlar ile engellilerin kullanabileceği özel yapım şezlonglar yer alacak.

■ ADEM ÜLKER