Mavi Bayrak yarısında Antalya dünya birincisi

ULUSLARARASI Mavi Bayrak Jürisi'nin 2021 Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre, İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü sırada yer alan Türkiye'de bu yıl 519 plajda mavi bayrak sallanıyor. Antalya, uluslararası çevre ödülü "mavi bayrağa" sahip plaj sayısını 213'e çıkararak, dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent unvanını korudu. Geçen yıl 202 olan mavi bayrak sayısını 213'e çıkaran Antalya'yı, 106 plajla Muğla, 66 plajla İzmir, 39 plajla Aydın ve 36 plajla Balıkesir izledi.

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