Pamuk üreticilerine 35 milyonluk destek

AYDINLI pamuk üreticilerine yaklaşık 35 milyon lira mazot ve gübre desteği ödendi. AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, çiftçilere ödemelerin yapıldığını belirterek, "Aydın'ımızda, pamuk üretimi yapan 6 bin 107 çiftçimize 34 milyon 946 bin 541 lira mazot-gübre destekleme ödemeleri, TC kimlik numarası 8 ve 6 ile bitenler için bugün (dün) başlamış olup, 2, 4 ve 0 ile biten çiftçilerimizin ödemeleri ise 28 Mayıs Cuma günü hesaplarına yatırılacaktır. Bereketli olsun" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE