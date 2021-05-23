THY, Newark seferlerine başladı

UÇUŞ ağını genişletmeye devam eden Türk Hava Yolları'nın ABD'deki yeni uçuş rotası New York'a yakın mesafedeki Newark oldu. İstanbul-Newark hattında tarifeli seferler önceki gün başladı. THY, Newark'a 13 Haziran'dan itibaren haftanın her günü uçuş yapacak.
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