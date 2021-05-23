Vergi affında peşin ödeyene indirim

Milyonlarca kişinin beklediği borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesini kapsayan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin sunduğu 15 maddelik kanun teklifinde, borç yapılandırmasının yanı sıra, matrah ve vergi artırımı, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

SON TARİH 31 AĞUSTOS 2021

Böylece vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına girmiş oldu. Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Düzenlemeyle birlikte alacakların işlenmiş olan gecikme faizleri silinecek, YI-UFE katsayısıyla faiz hesaplanıp borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli seçecek sunulacak. İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak.

TAKSİT ATLAMA HAKKI OLUŞTU

Yapılan düzenlemede ilk 2 taksitini ödeyen vatandaşlar, bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkına sahip olacak. Bu durumda yapılandırma bozulmayacak. Ancak, süresinde ödenmeyen 2 taksidin, son taksidi izleyen ayda gecikme zammıyla ödenmesi gerekecek. Söz konusu durumun aksi halinde, yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak. Ayrıca, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek. Daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler de yapılandırmadan borçlarının yüzde 10'unu ödemiş olmak şartıyla yararlanabilecek.

ÜFE TUTARINDAN YÜZDE 90 İNDİRİM

PEŞİN ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Teklifte dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılacak. Bu işlemler sonucunda düzenlenen ve yasanın yayım tarihinden sonra tebliğ edilen ihbarnameler üzerine mükellefler bu madde hükmünden yararlanmak için 30 gün içinde vergi dairelerine başvurabilecekler.

FETÖ MENSUPLARI FAYDALANAMAYACAK

MATRAH ve vergi artırımından yararlanamayacak kişiler de düzenlemede net bir şekilde belirtildi. Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen FETÖ gibi yapılara üyeliği veya iltisakı bulunan kişiler düzenlemeden faydalanamayacak. Ayrıca, defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, yerine başka yapraklar koyanlar, hiç yaprak koymayanlar, belgelerin asıl veya suretlerini sahte olarak düzenleyenler ya da bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler de matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak.

ODA VE BELEDİYEYE OLAN BORÇLAR DA LİSTEDE

ODALAR ve belediyelere olan borçlar da yapılandırma kapsamına alındı. SGK'nın iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları, Tarım Bağ-Kur'lularının prim borçlarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK'ya ödenmesi gereken prim alacakları da yapılandırma kapsamında olacak. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve kredilerini zamanında ödemeyenler, yükümlülüklerini yerine getirdiğinde geçmiş olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

KAYITDIŞILARA STOK AFFI

TEKLİFLE işletmede mevcut olduğu halde işletmenin muhasebe kayıtlarında yer almayan, kayıt dışı kalmış emtia, makine ve teçhizat, demirbaşların işletme kayıtlarına alınmasına imkân tanınacak. KDV ödenmesi şartıyla, stok affı kapsamında kayıtlara alınabilecek. Bu şekilde kayıtlara intikal ettirilecek; makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtia genel orana yani yüzde 18 tabi ise, bunların rayiç bedeli üzerinden yüzde 10 oranı; indirimli orana yüzde 1, 8'e tabi ise, bunların rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacak.

6 TAKSİT İMKANI

MATRAH ve vergi artırımı düzenlemesine göre, matrah artırımı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları için; vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları için olacak. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için yıllık gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve gelir/kurum stopaj beyanları için matrah ve vergi artırımı yapılabilecek. Başvuru için son tarih 31 Ağustos olacak. İlk taksidi Eylül 2021 sonuna kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeyebilecekler.