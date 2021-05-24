10 milyonun gözü toplu sözleşmede

Yaklaşık 10 milyon kamuda çalışan işçi, memur ve memur emeklisinin gözü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Yaklaşık 720 bin kamu işçisi için pazarlık başlarken, Ağustos ayında da 3.5 milyon memur, 5.5 milyon memur emeklisi için ücret ve maaşlarda yapılacak artış için masaya oturulacak. Türkİş ile Hak-İş ilk defa ortak hareket ederek işçilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin protokolü Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunacak.

Böylece toplu sözleşme görüşmeleri taşerondan kadroya geçenler de dâhil 720 bine yakın işçi için fiilen başlamış oluyor.



TAŞERONUN BEKLENTİLERİ

Bu yılki pazarlık masasında hükümet adına görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin yürütecek. İlk görüşmeler kamu işçilerinin 2021- 2022 zammı için Türk-İş ve Hak-İş ile gerçekleştirilecek.

Süreç hastaneler, demiryolları, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklarda çalışan bütün işçileri kapsıyor.

Görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dâhil olmasıyla 720 bin işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi gibi taleplerin gündeme geleceği pazarlıkların Temmuz'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Görüşmelere kadroya geçip ilk kez sözleşmeye girecek taşeron işçilerin beklentileri damga vuracak.



MEMUR EMEKLİSİ DE AYNI ORANDA ALACAK

AĞUSTOS ayında da memurlarla toplu görüşme masası kurulacak.

Toplam 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek.

Memur-Sen ve bağlı sendikalarla yapılacak görüşmelerde 3.5 milyon memurun 2022-2023 zam oranları belirlenecek.

Memurun alacağı zam memur emeklilerine de aynı oranda yansıtılacak.

AĞUSTOS ayı boyunca süren görüşmeler sonucunda konfederasyonlarla Çalışma Bakanlığı arasında bir anlaşma olmazsa, hakem kurulu devreye girecek.

Yasaya göre hakem kurulunun verdiği zam kesin nitelik taşıyacak. 2019'da hakem kurulu 2020 yılı için 4 artı 4, 2021 yılı içinse yüzde 3 artı 3 zam yapılması kararı almıştı.

HAZAL ATEŞ