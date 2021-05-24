Çin’e 6’ncı ve 7’nci trenler yola çıkıyor

TÜRKİYE-ÇİN arasında yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyan 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri, Kocaeli Köseköy'den bugün öğleden sonra hareket edecek. Türkiye'de 1876, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de de 2 bin 100 kilometre yol katederek Çin'in Şian kentine ulaşacak trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yolu yaklaşık 2 haftada tamamlayacak.

Daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklere yeni bir yük çeşidi daha eklenerek Çin'e MDF kaplı levha da ihraç edilmeye başlanmış olacak.

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