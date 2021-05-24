Mahkeme Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 4+1 ve 151 metrekare büyüklüğündeki daire için satı kararı verdi. Dairenin Şair Fuzuli Caddesi'ne 310 m, Kanatlı AVM'ye 400 m, Tren Garına 480 m, Otogara 3.550 m ve Valiliğe 775 m yaklaşık kuş uçuşu mesafede olduğu da ilanda belirtildi. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi. Dairenin satış tarihi olarak 14.07.2021 14:55 belirlendi. İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız