Kayseri'de icradan satılık daire

Mahkeme Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 127 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin arsasının kuzeyden Hisar Geçidi Sokağa cepheli, Yusuf Hamide Akbulut Camiine 100 metre, MİX AVM'ye 270 metre, Aşık Veysel Bulvarına 130 metre, Mustafa Şimşek Bulvarına 180 metre, Kayseri Cumhuriyet Meydanına 3,25 km uzaklıkta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 09.07.2021 15:00 belirlendi.