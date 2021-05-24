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Haberler Ekonomi Milli ekonomiye 1.1 trilyonu aşan destek sağladık

Milli ekonomiye 1.1 trilyonu aşan destek sağladık

Milli ekonomiye 1.1 trilyonu aşan destek sağladık

24.5.2021

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın 83. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de modern bankacılığın öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Son 4 yılda milli ekonomiye 1,1 trilyon lirayı aşan destek sağladık." dedi. Halkbank'ın, güçlü finansal etkinliğini ekonomik performansına yansıtarak aktif toplamını mart sonu itibarıyla 692,9 milyar liraya yükselttiğini aktaran Arslan, "Aktif büyüklüğümüzü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artırdık. Bankamız, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37,6 büyüme başarısı yakalarken, toplam mevduatımızı da yüzde 44,1 artışla 471,6 milyar liraya ulaştırdık." diye konuştu.

ÇALIŞAN sayısını 23 bin 500 kişiye yükselttiklerini belirten Arslan, "Son bir yılda 11 yeni şube açarak toplam şube sayımızı 1.017'ye çıkardık. KOBİ kredilerinde 200 milyar liralık büyüklük ve yüzde 21,5'lik pazar payı ile sektördeki lider konumumuzu koruyoruz.
Son 4 yılda milli ekonomiye 1,1 trilyon lirayı aşan destek sağladık. Bu destek, reel sektörün her zaman yanında olduğumuzun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

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