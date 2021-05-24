Vergi ve sicil affı bu hafta Meclis’te

Vergi mükellefi için sigorta niteliğindeki matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi, çek, senet, kredi borcunu ödeyenlere sicil affı ile milyonlarca vatandaş, işletme nefes alacak. Yasa teklifi bu hafta Meclis'te görüşülerek yaşama geçirilecek ve başvurular başlayacak.



3.5 MİLYARLIK FARK BELİRLENDİ

GEÇEN yıl 3 binin üzerinde mükellefe ilişkin denetimlerde 3.5 milyar liralık vergi matrah ve vergi farkı üzerinden 68 milyon lira ceza kesildi. Yeni düzenleme ile matrah artırımı yapılan yıllar için vergi incelemesi yapılmayacak.

İhtilaflı, incelemesi devam eden alacaklar için yapılan düzenleme ile alacakların Hazine'ye intikali sağlanacak. İşletmelerin bilançolarında yer alan kıymetler için yeniden değerleme olanağı sağlanarak bilançolarda güncel değerleri ile yer alması, gerçeği yansıtması sağlanacak.



İŞTE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR



VERGİ cezasına karşı sigorta olacak ● Matrah artırana ceza yok ● Stok affında KDV'nin yarısı ödenecek ● Kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırılıyor ● Bilançolar gerçeği yansıtacak

İHTİLAFLI, incelemedeki alacaklar devlet kasasına girecek ● İncelemesi devam eden yıllar için de artırımda bulunmak mümkün ● Artırım yapılan yıllara ilişkin devreden zararların yüzde 50'si silinecek ● İşletme kayıtlarının düzeltilmesine yeni fırsat veriliyor ● Makine, demirbaşın stok affıyla kayıt altına alınması için KDV ödenecek ● Kasada hayali para, hayali alacak kalmayacak ● Taşınmazların kayıtlı değerleri 31 Aralık'a kadar yükseltilebilecek ● Yeniden yapılandırmayla borç zamana yayılacak ● Yapılandırma vadesi 36 ay olacak.

HAZAL ATEŞ/ANKARA