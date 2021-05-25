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Haberler Ekonomi Ankara Yenimahalle'de icradan satılık iş yeri

'de icradan satılık iş yeri

'nın ilçesinde bulunan 365 metrekare iş yeri mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda iş yerinin satış fiyatı da belirtildi.

Ankara Yenimahalle'de icradan satılık iş yeri

25.05.2021, 09:15

Mahkeme Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 365 metrekare büyüklüğündeki iş yeri için satış kararı verdi. Bina girişinin cadde tarafından zemin kat ön cephede olduğu ve iş yerinin giriş kapısının endüstriyel otomatik kayar kapı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

İş yerinin satış tarihi olarak 06.07.2021 14:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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