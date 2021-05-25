‘Hasat sonu fiyatları yakında açıklanacak’

HATAY'DA, Amik Ovası'nda gerçekleştirilen buğday hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buğdayda Sayın Cumhurbaşkanımız fiyat açıkladı. Buğdayda 2 bin 250 lira, arpada da 1750 lira ve dekarda da 275 liraya varan destekleri alıyor çiftçimiz. Bugün çiftçimiz, üreticimiz bundan memnundur" dedi. Pakdemirli, "Borsada normalin üzerinde fiyat oluşumları görüyoruz, bu fiyatlar gerçekçi değil. Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması için çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.

DİĞER