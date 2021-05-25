  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘Hasat sonu fiyatları yakında açıklanacak’

‘Hasat sonu fiyatları yakında açıklanacak’

‘Hasat sonu fiyatları yakında açıklanacak’

25.5.2021

HATAY'DA, Amik Ovası'nda gerçekleştirilen buğday hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buğdayda Sayın Cumhurbaşkanımız fiyat açıkladı. Buğdayda 2 bin 250 lira, arpada da 1750 lira ve dekarda da 275 liraya varan destekleri alıyor çiftçimiz. Bugün çiftçimiz, üreticimiz bundan memnundur" dedi. Pakdemirli, "Borsada normalin üzerinde fiyat oluşumları görüyoruz, bu fiyatlar gerçekçi değil. Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması için çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Hasat sonu fiyatları yakında açıklanacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.