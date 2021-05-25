Karadeniz’den yeni doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AHaber-APara ortak yayınında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, Sakarya Gaz Sahası'ndaki son gelişmeler ve diğer konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Karadeniz'deki yeni çalışmalara dikkat çekerek "Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim. Yapılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanmış olur. Filyos, Karadeniz'in derin deniz sondajında merkez üssü haline gelmiş olacak." dedi.

Bakan Dönmez Karadeniz'deki çalışmalar kapsamında işbirliği yapıldığına dikkat çekerek, "Fatih Sondaj Gemisi kuyu açacak, Kanuni tamamlama işi yapacak." dedi. "Cumhuriyetimizin 100. yılında keşfettiğimiz gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz" diyen Bakan Dönmez, "Doğu Akdeniz'de kıyı uzunluğu en yüksek ülke Türkiye. Doğu Akdeniz'de gaz emaresi gördüğümüz yerlerde yeni sondajlar yapacağız. Açtığımız kuyularda potansiyel olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TAVİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'de son 3 yıldır yaklaşık 8 derin deniz sondajı yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bunlardan 3 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız sahalarda, diğerleri kendi kıta sahanlığımızın olduğu bölgelerde. Bir taraftan da sismik çalışmalar devam ediyor. Uluslararası deniz hukukuna uygun kendi hak ve menfaatlerimiz var ve bunlardan taviz vermemiz söz konusu değil. Öte yandan, masadan da kalkmak istemiyoruz. Gelin bir masa etrafında, uluslararası konferans yöntemiyle tartışalım istiyoruz. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle bu toplantıları yapabiliriz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklılığımıza sonuna kadar inanıyoruz. Yunanistan'ın son yıllarda dile getirdiği hak iddialarını da rahatlıkla çürütebiliyoruz." Doğalgaz keşiflerinin uluslararası sözleşmelere etkisiyle ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Fiyat ve şartları daha uygun olanlarla kontrat yapacağız" dedi. Dönmez, yeni sondaj gemisi için görüşmeler yapıldığını kaydetti.

ALTINDA HEDEF 100 TON ÜRETİM

VADELİ elektrik piyasasının açılacağını belirten Dönmez, "1 Haziran itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Büyük tüketiciler enerji maliyetlerini önceden belirleyecek. Komşu ülkelerden yerli sistemimiz ile ilgili talep var." dedi. "Bugün itibarıyla 1.200 ton altın kaynağına ulaştık" diyen Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefimiz 5 yılda 100 ton üretim seviyesine çıkarmak. 100 ton seviyesi ve üzerine çıktığınızda ilk 10 altın üreticisi ülke sıralamasına giriyorsunuz."